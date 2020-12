Inter, è flop Champions: 0-0 con lo Shakhtar, addio Europa

Sfuma la qualificazione per l’Inter. I nerazzurri pareggiano in casa contro lo Shakhtar al termine di un match ricco di rimpianti. Lo 0-0 è figlio di un legno colpito e delle parate del portiere Trubin che salva gli ucraini in alcune occasioni. L’Inter si ferma a quota 6 punti, due in meno di Borussia Monchengladbach e dello stesso Shakhtar che vanno rispettivamente agli ottavi di finale e in Europa League.

IL MATCH

La partenza sprint del Real Madrid che si porta sul 2-0 contro il Borussia Monchengladbach costringe l’Inter ad accelerare a sua volta. La sfortuna si palesa al 7′ quando Lautaro colpisce una clamorosa traversa. Lo Shakhtar non punge quasi mai e così sono i nerazzurri a rendersi ancora minacciosi con un doppio tentativo di De Vrij. Nel finale di primo tempo è sempre Lautaro a rendersi nuovamente minaccioso, senza trovare però la giusta mira. Nella ripresa il copione non cambia: l’Inter attacca a testa bassa e sfiora il gol con Lukaku che di testa impegna il portiere avversario Trubin, bravissimo a volare all’incrocio dei pali levando un pallone minaccioso. Brozovic sfiora a sua volta il vantaggio, prima del ribaltone che per poco non vede Tete trovare il gol. Bravo Handanovic nell’occasione. L’Inter ci riprova nel finale con Sanchez che manca di un soffio il vantaggio in due occasioni. Finisce 0-0.