Inter è in finale di Champions League: Lautaro stordisce un deludente Milan

Dopo 13 anni l’Inter torna in finale di Champions League. I nerazzurri hanno battuto anche nel derby di ritorno il Milan conquistando l’Euroderby. Decisivo Lautaro nel secondo tempo con un preciso tiro che ha battuto Maignan sul suo palo. Milan deludente anche stasera e l’Inter lo ha aspettato senza soffrire e poi punito i rossoneri. Occasioni nel primo tempo di Diaz e Leao per il Milan, Dzeko per l'Inter. Nella ripresa meno occasioni ma poi la zampata di Lautaro ha sbloccato il punteggio. Nerazzurri hanno meritato la finale. Dopo il 90' è cominciata la festa in campo e sugli spalti.