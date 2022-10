Inter, Inzaghi: “Bisogna limitare il Barcellona e colpirlo nel momento giusto”

Dopo la battuta d'arresto casalinga contro la Roma, l'Inter ospita il Barcellona per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Alla vigilia del match di San Siro le parole di mister Simone Inzaghi in conferenza stampa: «Oggi analizzeremo la partita contro la Roma poi andremo nel particolare per quanto riguarda il Barcellona, veniamo da un momento difficile per quanto riguarda i risultati. Sabato abbiamo fatto una buona gara ma abbiamo subito due gol, avremmo meritato altro da quello che si è visto in campo ma è un momento in cui dobbiamo fare di più. Domani è una grande opportunità, incontriamo una squadra fortissima, che è andata a Monaco e ha perso immeritatamente, perchè è un risultato che non rispecchia quello si è visto in campo, loro hanno qualità grandissime, corsa e determinazione. Il Barcellona è una squadra fortissima e completa in tutti i reparti. Per noi deve essere un'opportunità, sappiamo l'importanza della partita, la classifica è aperta, il girone è proibitivo ma siamo l’Inter e ce la giocheremo con tutte le forze. Il Barcellona è una squadra completa, forte, con tantissima qualità. Sanno fare tutto, sono organizzati, penso che sia la squadra che recupera palla nel modo più alto in Europa. Quest’anno hanno anche Lewandowski che è un grandissimo giocatore. Domani dovremo essere bravi a limitarli e poi colpirli nel momento giusto».