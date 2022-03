Inter, Inzaghi: “Ci serve un gol nel primo tempo contro il Liverpool”

Il tecnico dell'Inter ha presentato la sfida di domani contro il Liverpool

Vigilia di Champions League per l'Inter, attesa martedì alle 21:00 ad Anfield dal ritorno degli ottavi di Champions League. All'andata il Liverpool si è imposto a San Siro per 2-0. Dopo l'allenamento di rifinitura al Suning Training Centre, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti collegati, prima della partenza per Liverpool. "All'andata il risultato ci ha penalizzato, abbiamo giocato un'ottima gara. Sarà difficilissimo, ma andremo lì con fiducia e motivazioni. Domani partiamo con un punteggio di svantaggio e sarebbe importante fare un gol nel primo tempo. Sappiamo che è una gara difficile anche perchè lo stadio è fantastico così come il fattore ambientale. La nostra crescita passa anche da partite come quella di Liverpool e cercheremo di fare bene".