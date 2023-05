Inter, Inzaghi: “Contro il Milan è IL derby. Usare testa e cuore”

Il tecnico nerazzurro ha presentato in conferenza stampa la semifinale d'andata di Champions League contro il Milan. Le parole.

Redazione ITASportPress

Vigilia di semifinale d'andata di Champions League per l'Interdi Simone Inzaghiche ha presentato il match parlando in conferenza stampa. Con lui anche Federico Dimarco, esterno nerazzurro.

"Domani sappiamo che è una semifinale di Champions, è un derby, anzi è IL derby: sappiamo tutti quanto è importante per tutti noi e lo vogliamo affrontare nel migliore dei modi", ha detto il tecnico.

Sul momento dei suoi, Inzaghi ha detto: "Come ci arriviamo? Nello spirito, bene. Bisognerà usare testa e cuore, tantissimo. Per quanto riguarda il cuore non ho dubbi. Sulla testa dovremo essere bravi, ci saranno delle insidie e delle impreviste durante la gara, sapendo che si gioca in 180 minuti".

Sulla squadra e gli indisponibili: "Ho sentito che si parla molto delle scelte dell'Inter ma non sono tutti disponibili. A centrocampo e in attacco ho possibilità di scegliere, ma nei quinti in difesa. Spero di recuperare D'Ambrosio. Poi abbiamo Gosens da valutare e Skriniar assente".

"Pioli ha detto che l'Inter è favorita? Favorita, non favorita... Abbiamo visto: le partite sono tutte storie a sé".

"La finale un sogno come disse nel 2010 Mourinho? Non ci deve essere paura, ma tanta voglia di abbracciarci con i nostri tifosi, come abbiamo fatto in questi mesi. Abbiamo un gruppo unico che vuole giocare queste gare. Speriamo ci possa portare in finale".