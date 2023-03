Inter, Inzaghi: “Contro il Porto partita che vale una stagione”

Vigilia di Champions League per l'Inter che si prepara a sfidare il Porto nella gara di ritorno degli ottavi di finale, in programma martedì 14 marzo alle 21:00 allo stadio do Dragão. In vista del match, in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato la gara: "Questa partita deciderà la nostra stagione ed è per questo che dico che è la gara più importante dell'anno anche se abbiamo già disputato una finale di Supercoppa e abbiamo giocato altre gare da dentro o fuori. Abbiamo passato un girone difficilissimo e abbiamo vinto il primo tempo a San Siro contro il Porto che è una squadra forte. Giocheremo in uno degli stadi più caldi e non sarà facile. Noi però siamo pronti. Le critiche? Fanno parte del mestiere e ci sono state anche lo scorso anno quando eravamo campioni d'inverno e poi abbiamo avuto una flessione. Non ho mai risposto lo scorso anno e non rispondo certo adesso, alla vigilia di una partita così importante per l'Inter".