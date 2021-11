Inter, Inzaghi: “Destino Champions nelle nostre mani. Tre giorni per prepararci bene per derby”

Il tecnico nerazzurro analizza il match contro i moldavi

L'Inter vince e convince a Tiraspol nel match del quarto turno di Champions League. Il tecnico Simone Inzaghi ai microfoni di Sky ha commentato il match: "Siamo consapevoli delle nostre forze. Stasera abbiamo avuto pazienza, così nella ripresa la squadra è rimasta lucida e concentrata facendo tre reti agli avversari e meritando la vittoria. I nostro due successi contro Sheriff non sono banali perchè arrivati contro una squadra che aveva battuto il Real e lo Shakhtar. Adesso il destino è nelle nostri mani in Champions League. Da domani penseremo a come recuperare le forze fisiche e mentali per il derby che vale molto ma abbiamo tre giorni per preparaci nel migliore dei modi".