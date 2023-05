Inter, Inzaghi: “Giocato quattro derby e li abbiamo vinti tutti”

Grande affermazione dell'Inter in Champions League con la doppia vittoria sul Milan che vale la finale. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha analizzato il match: "Probabilmente nei prossimi giorni ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto, per noi inizialmente era un sogno ma ci abbiamo sempre creduto, abbiamo fatto un percorso straordinario contro grandissime squadre, questi ragazzi ci hanno creduto dal primo giorno. Vincere una semifinale, un derby in questo modo è incredibile, bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo messo in campo concentrazione ed equilibrio. Il Milan lo abbiamo affrontato tante volte, negli ultimi mesi abbiamo fatto 4 derby e li abbiamo vinti tutti, loro hanno una grande qualità ma i ragazzi sono stati bravissimi ed è giusto che si godano serate di questo genere. Avevo detto che avremmo messo un impegno folle senza guardare che fosse una competizione o l’altra cercando di dare sempre il massimo. Dal primo aprile al 16 maggio abbiamo giocato sempre, domani ho dato un giorno libero perché era dal primo aprile che non ci fermavamo neanche un giorno abbiamo fatto percorso intenso ma abbiamo ottenuto due finali, abbiamo recuperato in campionato, bisogna fare i complimenti ai ragazzi che ci hanno messo un impegno folle. È un traguardo voluto e ottenuto con tanto impegno. Real o City? Sono due delle migliori d’Europa, all’andata è stata una partita equilibrata, domani guarderò la partita con tanto interesse. Ho la fortuna di avere uno staff meraviglioso e dei ragazzi che mi hanno sempre seguito ed è giusto che tutti insieme ci godiamo delle serate così: ci aspettano 2 finali, 3 partite di campionato e dobbiamo finire al meglio. Sono orgoglioso di essere in questa società, mi era stato chiesto 19 mesi fa di ritornare agli ottavi di Champions e questi ragazzi si sono superati già l’anno scorso. Quest’anno hanno fatto ancora meglio, nessuno ci ha regalato niente, abbiamo realizzato un sogno con tanto lavoro e sacrificio.”