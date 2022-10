Inter, Inzaghi: “Girone difficilissimo, siamo andati al di là delle aspettative”

Traguardo importantissimo per l'Inter, che ha strappato il pass per gli ottavi con un turno di anticipo vincendo 4-0 contro il Viktoria Plzen davanti ai propri tifosi. Al termine del match, la soddisfazione di Mister Simone Inzaghi: "Sono felice per i miei giocatori, per la società, per questi tifosi meravigliosi. Sapevamo che era un girone difficilissimo, c’era la speranza, volevamo fare un girone alla grande, poi siamo andati al di là delle aspettative. Bisogna fare un grande applauso a questi giocatori. Certo sono soddisfatto, per raggiungere questo traguardo bisognava fare qualcosa di speciale e l’abbiamo fatto, abbiamo giocato il match contro il Bayern, poi il doppio confronto con il Barcellona che ci ha dato tanta autostima e siamo contenti per noi, per la società, per i tifosi, è una serata che rimarrà. Calhanoglu? È un giocatore che dà qualità e quantità e sta crescendo tanto. Giocando ogni 3 giorni ho bisogno di tutti, questa sera è tornato in campo Lukaku, poi Gagliardini, a giorni cercheremo di inserire Brozovic, sono giocatori che ci sono mancati tanto, in un periodo di partite ravvicinate serve tutta la squadra. Queste partite non sono scontate, ma la squadra è andata in campo con grande maturità. Non potevamo lasciarci scappare questa opportunità. In campionato dobbiamo recuperare, davanti stanno tenendo ritmi altissimi. Abbiamo recuperato giocatori importanti, cercheremo di ridurre il gap".