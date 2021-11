Inter, Inzaghi: “Gol di Dzeko una liberazione. Gli ottavi un gran traguardo”

Il tecnico Simone Inzaghi commenta la vittoria dell'Inter ai danni dello Shakhtar Donetsk in Champions League

L'Inter supera lo Shakhtar Donetsk per 2-0 e intravede gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico Simone Inzaghi interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Arrivare agli ottavi sarebbe un grande traguardo, lo dissi il giorno della presentazione. Il giorno che firmai il contratto dissi che c'era questo obiettivo, l'Inter non passava il turno da più di dieci anni. Ora aspettiamo ma abbiamo 10 punti e veniamo da tre vittorie di fila, abbiamo vinto tre giorni dopo una gara come quella col Napoli che ci ha fatto spendere tanto. Il primo gol di Dzeko è stato una liberazione dopo aver creato tanto... Siamo in un buon momento ma dobbiamo pensare alle partite, le insidie sono tante e sono dietro l'angolo. La strada che dobbiamo fare è lunga ma è chiaro che volevamo questa vittoria a tutti i costi. Anche alla Lazio abbiamo giocato benissimo, ma avendo giocatori con determinate caratteristiche ho provato a trasmettere certe idee. I ragazzi mi seguono, sono straordinari in questo. Abbiamo il migliore attacco in Serie A, ma siamo qualche punto indietro che vogliamo riprenderci".