Inter, Inzaghi: “L’1-0 è risultato importante ma è solo primo round”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Sky il match vinto contro il Porto: "Abbiamo fatto un’ottima partita contro un avversario fisico e tecnico, un’ottima squadra. Abbiamo vinto il primo round sapendo che ci attende un altra sfida in casa loro. C’è un po’ di rammarico per le occasioni che abbiamo avuto e non abbiamo concretizzato nel primo tempo, nel secondo abbiamo preso una ripartenza in cui Skriniar e Onana sono stati bravissimi, poi i cambi ci hanno aiutato, abbiamo fatto un gol, volevamo fare qualcosina in più ma siamo contenti della vittoria e di aver fatto una grande partita. I giocatori entrati a gara in corso hanno fatto tutti bene, ho bisogno di tutti giocando così tanto e con avversari di questo tipo contro cui spendi tantissimo non è semplice. Abbiamo fatto una partita di aggressività e determinazione e abbiamo usato la testa come avevo chiesto. Lukaku? è un grande valore aggiunto per noi, si sta allenando forte e bene".