Inter, Inzaghi: “Potevamo fare più di due gol al Mian”

Il commento ai microfoni di Prime Video del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo il 2-0 al Milan: "Sono molto soddisfatto per un primo tempo straordinario e potevamo fare più di due gol. Adesso ci sarà il match di ritorno con il nostro pubblico e vogliamo dare ancora uno sforzo per coronare un sogno. Con testa e cuore i ragazzi hanno risposto bene in campo e se si fanno prestazioni del genere è tanta roba. Ci manca ancora un pezzo per la finale. Tra 72 ore c'è il Sassuolo altra partita importantissima e bisogna recuperare nel migliore dei modi gli acciaccati"