Inter, Inzaghi può sorridere: Skriniar recuperato per il Porto

Giungono buone e cattive notizie per i tifosi dell'Inter in vista dell'impegno di Champions League di martedì. Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di Gosens ma potrà contare su Milan Skriniar . Il difensore è stato in dubbio fino all'allenamento della vigilia e lavorando sodo si è guadagnato la convocazione per la sfida contro il Porto. L' Inter parte dall'1-0 di San Siro.

CONVOCATO MA NON TITOLARE - Una partita tanto complicata quanto fondamentale per la stagione quella che andrà in scena alle ore 21 della giornata di domani. L'Interfa visita al Porto per conquistare il pass quarti di finale di Champions League e lo fa proprio con la consapevolezza di avere a disposizione uno dei migliori difensori della scena europea: Milan Skriniar. Lo slovacco è stato rilegato ai box per una lomboglutalgia acuta, la quale non gli ha permesso di scendere in campo nell'1-0 d'andata. L'ex capitano siederà comunque in panchina, pronto a mettersi a disposizione nel momento del bisogno.