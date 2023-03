Inter, Inzaghi: “Qui hanno perso tante italiane e noi fatto pezzo di storia”

Grande impresa dell'Inter che accede ai quarti di finale di Champions League dopo il pareggio sul campo del Porto. Simone Inzaghi ha commentato la qualificazione: "Sono molto contento questa sera e onore va al gruppo. I ragazzi hanno dato tutto, siamo rimasti compatti, uniti rischiando poco o quasi niente. Ero fiducioso nonostante il finale arrembante del Porto e siamo riusciti a mantenere lo 0-0. I ragazzi sono stati magnifici e hanno fatto un pezzo di storia. La dedica va ai tifosi che sono stati qua in un momento importante per la storia dell'Inter e mi godo questo passaggio del turno. Adesso bisogna recuperare le energie mentali. Per la Champions tutte le squadre dei quarti sono fortissime e non ho scelte".