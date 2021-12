Inter, Inzaghi: “Torniamo da Madrid con diverse cose buone”

I nerazzurri battuti col punteggio di 2-0 a Madrid

L'Inter ha perso a Madrid contro il Real arrivando seconda nel girone. Il commento del tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi: "Siamo molto rammaricati, soprattutto per un primo tempo fatto bene, con personalità - ha commentato Simone Inzaghi al termine del match -. Abbiamo creato tantissime situazioni, i numeri erano dalla nostra, ma siamo andati sotto e siamo arrivati all'intervallo senza segnare. Fino all'espulsione di Barella siamo stati in campo bene, pur essendo alla sesta partita consecutiva in pochi giorni".

Sull'espulsione rimediata da Barella: "Ha fatto un errore grave, ma è un ragazzo intelligente e ha già chiesto scusa a tutti, a me, allo staff e a tutti i suoi compagni perché era una partita ancora aperta. Per noi è un giocatore imporatnte, speriamo non capiti più anche perché ha la giusta esperienza internazionale per non commettere certi errori".