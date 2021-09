Inter, Inzaghi: “Vogliamo passare il turno. Real? Sarà difficile ma bellissimo”

Il tecnico verso la sfida di Champions League

Vigilia di Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi che domani sarà chiamata al debutto in Coppa contro il Real Madrid. Il tecnico nerazzurro ha presentato la sfida nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

PRESENTE - "L'anno scorso non c'è stato il passaggio del turno? Quello che è stato, compreso l'anno scorso, sia il passato. Abbiamo una grandissima occasione per scrivere il presente, sarà un girone complicato ma vogliamo andare avanti", ha esordito SimoneInzaghi.

SFIDA - "L'esperienza in partite del genere è importantissima. Il girone non è semplicissimo. Oltre al Real Madrid ci sono altre due squadre che faranno di tutto per metterci in difficoltà. Ripeto, adesso abbiamo recuperato dalla sfida con la Sampdoria. Abbiamo ancora due allenamenti per preparare la gara di domani. Sarà sfida insidiosa contro una squadra con grandissima storia, grandissimo allenatore e grandissimi giocatori".

PERSONALE - "La mia esperienza internazionale? Io penso di essere vicino alle cinquanta partite tra Europa League e Champions. Poi chiaro che Ancelotti ne ha di più e per domani stiamo cercando di preparare la partita nel migliore dei modi, col coltello tra i denti. E speriamo di essere nella nostra giornata migliore".

GIOCATORI - "Se giocherà Bastoni? Il ragazzo vuole esserci ma devo valutare. Come detto abbiamo altri due allenamenti e vediamo". Sui rivali: "Se mi preoccupa lo stato di forma di Vinicius? Non c'è solo lui. Vinicius sta facendo bene ma dobbiamo pensare anche agli altri come Benzema, Rodrygo, Hazard".