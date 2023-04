Inter, Lautaro: “Derby di Champions speciale ma noi vogliamo vincere la coppa”

Migliore in campo l'argentino oggi contro il Benfica

Lautaro Martinez eletto il migliore dell'Inter contro il Benfica ha parlato dopo il 3-3 di San Siro: "Sono felice stasera perchè ho segnato e dato una mano alla squadra. Se ho fatto gol è anche grazie a loro. Adesso pensiamo al campionato e poi al derby di Champions che è una partita speciale e sappiamo quello che significa per la nostra gente. C'è voglia di altra coppa per me e vogliamo vincere tutto adesso".