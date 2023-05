Inter, Lautaro: “Un sogno giocarmi ora la finale di Champions”

“Ringrazio la mia famiglia perché mi aiuta sempre, giocare a calcio per me è la cosa più bella del mondo. La finale di Champions League è un sogno che si avvera. Abbiamo iniziato questa stagione e ci siamo dati degli obiettivi e oggi abbiamo aggiunto un obiettivo importante per tutti noi. Abbiamo perso delle gare in campionato, ma in Champions abbiamo dimostrato che l’Inter c’è e ci sono giocatori importanti che possono fare la differenza con questa maglia. Un sogno aver vinto il Mondiale e giocarmi ora la finale di Champions. Sono davvero felice. ”