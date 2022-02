Inter-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida degli ottavi di finale di Champions League

Inter-Liverpool si gioca questa sera, mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 21:00. Big match di Champions League in quel di San Siro con i nerazzurri di Inzaghi che sfideranno i Reds di Klopp per gli ottavi di finale.

Inter-Liverpool, probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre ma i padroni di casa dell'Inter sembrano aver deciso di puntare su Vidal in mezzo al campo al posto dello squalificato Barella. In attacco, invece, spazio a Lautaro Martinez che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Sanchez.

Il Liverpool sceglie Salah, Mané e Diogo Jota in avanti per mettere paura agli avversari. In difesa comanda Van Dijk davanti ad Alisson. Mediana con Fabinho, Henderso e Keita.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.

Dove vederla

Inter-Liverpool, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League, si giocherà come anticopato oggi mercoledì 16 febbraio 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21:00.

Il match che vedrà protagonisti i nerazzurri e i Reds verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita del mercoledì di Champions League.

La sfida sarà visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.

La partita trasmessa da Amazon Prime Video, potrà essere seguita in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su dispositivi come pc e notebook. Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. In questo modo gli appassionati non perderanno neppure un minuto di Inter-Liverpool.