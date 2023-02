Inter, Lukaku: “Assist Barella? Lui primo giocatore che mi porterei…”

Le parole di Romelu Lukaku dopo la vittoria per 1-0 dell'Inter contro il Porto: “C’è tanta soddisfazione per questa vittoria, era troppo importante vincere stasera, volevamo fare il secondo gol, non siamo riusciti ma contava vincere. Ho passato mesi complicati per via dell’infortunio, sono contento di essere a disposizione per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi, non sono un individualista, penso al bene dell’Inter e sono contento di aver aiutato la squadra e della vittoria. L’assist di Barella? Lo dico sempre che è il primo giocatore che mi porterei, sono contento che mi abbia fatto l’assist, continuiamo così".