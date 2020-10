Ci ha pensato un grande Romelu Lukaku a salvare l’Inter contro il Borussia Monchengladbach. L’attaccante belga ha commentato il pari contro il club tedesco ai microfoni di Sky Sport: “Per me non è un buon risultato. Possiamo fare di più. Dobbiamo essere forti mentalmente. Adesso dobbiamo essere più forti anche in difesa. Abbiamo subito due gol per errori nostri, ma abbiamo anche sbagliato diverse occasioni”.