Inter, Marotta: “Lautaro, che autorevolezza. Gabigol? Valutiamo offerte, non credo resti”

A pochi minuti dall’inizio di Slavia Praga-Inter, gara di Champions League, ha parlato a Sky Sport l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta: “Per quanto riguarda Lautaro Martinez, ha solamente 23 anni ma è dotato di grande autorevolezza. In questa stagione, dal punto di vista del mercato, abbiamo programmato in maniera diversa, con un modello nuovo. Siamo in crescita, per ora meglio il campionato dell’Europa, però calciatori come Sensi e Barella possono diventare campioni davvero, respirando l’atmosfera della coppa continentale più prestigiosa”.

Su Gabigol, di cui si sta parlando moltissimo: “Stessa considerazione che abbiamo di Lautaro: a dicembre rientrerà all’Inter, dopodiché valuteremo la sua collocazione. Richieste ce ne sono, difficilmente farà parte del nostro progetto nuovo, ma valuteremo con calma le richieste”.