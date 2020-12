Inter, Marotta: “Sempre in sintonia con Conte. Champions, servono sei punti”

L’Inter si gioca tutto in Champions League in un match cruciale contro il Borussia Monchengladbach. L’avvicinamento non è stato semplice anche a causa dei rumori molesti dei tifosi tedeschi nella nottata. Complice la vittoria dello Shakhtar sul Real Madrid, i nerazzurri sono costretti a vincere. L’amministratore delegato del club Beppe Marotta analizza la situazione ai microfoni di Sky Sport: “In Italia non ci sono mai partite scontate e anche quando le così dette grandi vanno in provincia soffrono e devono sudare i tre punti. Episodi come quello di ieri notte con i tifosi del Borussia ci portano un po’ indietro in un calcio diverso. Dobbiamo convincerci ed essere più forti di questi episodi notturni che devono caricarci e non scaricarci”.

FIDUCIA

Marotta respinge anche le voci di una possibile rottura con Antonio Conte: “C’è sempre stata sintonia. Conte è un allenatore molto esigente, noi lo conosciamo bene e siamo contenti di lui. Tutti insieme vogliamo essere protagonisti e queste dinamiche fanno parte della nostra attività lavorativa che deve sfociare in risultati vincenti. Dobbiamo salire sulla stessa barca quando il mare è in tempesta. Oggi il mare non è in tempesta, ci tengo a sottolinearlo. Pronti comunque e sempre alle difficoltà, questo fa parte delle virtù di un buon marinaio e di un buon comandante della barca. Siamo tutti uniti da questo punti di vista”.

EQUILIBRIO

Infine Marotta commenta l’andamento del girone dell’Inter, con lo Shakhtar vincitore contro il Real Madrid: “Improvvisamente questo è diventato il girone più equilibrato. Facevamo dei calcoli e nel momento in cui lo Shakhtar vincesse. Noi di sicuro dobbiamo fare i sei punti. L’ultima giornata sarà determinante al fine delle due posizioni finali e dell’Europa League”.