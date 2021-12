Inter, Moratti: “Che peccato non giocare gli ottavi contro la Juve in Champions…”

Pungente l'ex patron nerazzurro stasera

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha detto la sua sulla corsa in Champions League dei nerazzurri. Presente ad un evento in memoria dell'avvocato Peppino Prisco, Moratti sugli ottavi di finale che l'Inter giocherà a marzo ma che solo lunedì prossimo conoscerà l'avversario, ha detto: : "E' difficile individuare un'avversaria più abbordabile, forse sbilanciandomi potrei dire Ajax o Lille. Peccato che il sorteggio non preveda la possibilità di incontrare la Juve, forse sarebbe stata l'avversaria più facile".