Inter, Onana: “Ottimo lavoro contro il Benfica, la chiave è stata…”

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports Brasil , Andre Onana ha analizzato la vittoria dell' Inter contro il Benfica . La squadra di Simone Inzaghi si è resa protagonista di una buona prestazione, contenendo l'indole offensiva avversaria e vincendo per 0-2. "Abbiamo fatto un ottimo lavoro qui, anche se manca ancora qualcosa perché giochiamo contro un ottimo avversario. Comunque, sono felice del lavoro di squadra, sappiamo soffrire e mettere in campo il nostro calcio" ha dichiarato l'estremo difensore nerazzurro, grande protagonista del match.

"La chiave è stata giocare di squadra. Saper soffrire tutti insieme, perché una grande squadra con grandi giocatori fa così. Abbiamo atteso il nostro momento e alla fine siamo stati bravi ad approfittarne. Sono davvero soddisfatto, soprattutto della parte difensiva; ci siamo sacrificati tanto, ma ne è valsa la pena" ha concluso Andre Onana sulla vittoria per 0-2 dell'Inter in casa del Benfica. L'appuntamento per il ritorno è programmato per il prossimo mercoledì 19 aprile a Milano.