Inter, ottavi più vicini: la doppietta di Dzeko stende lo Shakhtar

Edin Dzeko trascina l'Inter: i nerazzurri schiantano lo Shakhtar Donetsk

Missione compiuta per l' Inter. I nerazzurri superano lo Shakhtar Donetsk nel quinto turno della fase a gironi e intravedono la qualificazione. Decisivo stasera il match tra Real Madrid e Sheriff. Tra i nerazzurri, in evidenza Edin Dzeko .

Nel primo tempo, entrambe le formazioni creano buone occasioni da gol. Barella non trova la porta da buona posizione dopo poco più di 10 minuti, ma al 20' serve una prodezza di Handanovic per tenere a galla l'Inter. Dzeko e Lautaro sfiorano il vantaggio per i nerazzurri. Lo 0-0 si sblocca nella ripresa. Al 61' Darmian va alla conclusione e sulla respinta del portiere si fa trovare pronto lo stesso Dzeko, pronto a ribattere a rete. Passano sei minuti e l'Inter chiude i giochi, ancora una volta con il centravanti bosniaco. Nella circostanza, Edin si esalta con un pregevole colpo di testa. Lo Shakhtar prova a rientrare in gara, ma l'unico squillo è un tiro che si stampa sul palo.