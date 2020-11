Inter-Real Madrid diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Real Madrid si gioca oggi mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 21.00 per la sfida valida per la quarta giornata del girone di Champions League. Gara da dentro o fuori per i nerazzurri di Antonio Conte chiamati a vincere contro la squadra di Zidane.

Inter-Real Madrid, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambe le compagini con l’Inter che vedrà Handanovic tra i pali. Difesa composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Hakimi e Ashley Young sulle corsie esterne. Barella, Vidal e Gagliardini in mezzo al campo. Lukaku e Lautaro Martinez in attacco. Grane da risolvere anche in casa Real Madrid dove Zidane deve rinunciare a Sergio Ramos, Valverde e Benzema. I blancos dovrebbero scendere in campo con Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Young; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida tra Inter-Real Madrid si giocherà, come detto, oggi mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 21. Il match in programma a Milano, in quel di San Siro non vedrà il pubblico a causa dell’emergenza coronavirus. Dirigerà l’incontro l’arbitro inglese Anthony Taylor. La partita dei nerazzurri contro gli spagnoli sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Non ci sarà la visione in chiaro per tutti su Mediaset.

Per chi preferisse seguire il match in diretta streaming potrà farlo con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky la cui applicazione è scaricabile su smartphone, pc e tablet. In alternativa per Inter-Real Madrid sarà possibile seguire l’evento in streaming anche su Now TV, acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web.