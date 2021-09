Inter-Real Madrid in diretta e streaming, dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Champions League dei nerazzurri

Inter-Real Madrid si gioca oggi mercoledì 15 settembre a San Siro per la prima giornata del girone di Champions League. I nerazzurri sfideranno i blancos in quel del Meazza. Fischio d'inizio previsto alle 21.

Ancora qualche dubbio da sciogliere in merito ai 22 che scenderanno in campo in Inter-Real Madrid. Queste le probabili formazioni: