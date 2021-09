Inter-Real Madrid, tifo solo nerazzurro per i 40 mila di San Siro. Spagnoli assenti

Mercoledì i nerazzurri contro il Real di Ancelotti

L'Inter debutta in Champions League e San Siro sarà interamente nerazzurro mercoledì. Il Real Madrid ha deciso di rinunciare ai poco più di duemila biglietti che spettavano agli ospiti. La squadra di Inzaghi potrebbe quindi avere 37 mila e 900 tifosi (capienza massima del Meazza al 50 per cento) a spingerla verso l’impresa, per una vittoria in casa in Champions League che manca da quasi due anni. Per i nerazzurri la partita contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti è una sfida che vale molto visti i tanti precedenti europei.