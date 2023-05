Inter, Serena: “Milanisti, per smaltire delusione Champions servono anni”

“Molto brutte. Ci ho messo anni per passarci sopra. In quel caso, il Milan fu più fortunato e bravo di noi e passò. Quest’anno invece ha meritato l’Inter e ripeto: gioisco”.

“Auguro sportivamente loro di riprendersi in fretta e pensare al campionato. Anche perché devono far punti se vogliono qualificarsi in Champions il prossimo anno”.

Proprio in virtù dell’exploit che stanno avendo i nerazzurri nelle ultime gare, nutre rimpianti in chiave scudetto?

“L’organico non si discute. È di primissima fascia. Non serve fare un gran mercato estivo. Fossi in Inzaghi, lavorerei però sull‘equilibrio e sulla gestione dei singoli, al fine di non creare situazioni non armoniose. Questo ha fatto pagare dazio all’Inter in campionato”.