Inter-Shakhtar Donetsk diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Shakhtar Donetsk si gioca questa sera mecoledì 9 dicembre 2020 alle ore 21.00. Gara decisiva per le due formazioni, soprattutto per i padroni di casa nerazzurri chiamati a vincere e sperare che tra le altre due forze del gruppo, Borussia M’Gladbach e Real Madrid non pareggino. Solo così la squadra di Conte accederebbe alla fase successiva della Champions League.

Formazioni migliori possibili per entrambe le squadre. L’Inter con qualche problema in mezzo al campo. In ogni caso la squadra di Conte dovrebbe essere la seguente: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Ospiti che scenderanno in campo con la tecnica e la fantasia dei tanti brasiliani in rosa: Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho.

si disputerà come detto questa sera mercoledì 9 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle ore 21.00. L’arbitro sarà lo sloveno Slavko Vinčić. La sfida di Champions Leaguesarà trasmessa in diretta televisiva dache detiene i diritti della Champions League, e andrà in onda sui canali(numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e(numero 252).Tifosi e appassionati avranno la possibilità di seguireanche in diretta streaming grazie a, disponibile anche su dispositivi mobili quali pc e notebook, ma anche tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale del servizio.

Una seconda possibilità per seguire la gara in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle partite di Champions League a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.