Inter-Shakhtar Donetsk, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:45 la partita dei nerazzurri in Champions League

Inter-Shakhtar Donetsk si gioca oggi 24 novembre alle 18:45 per la quinta giornata del girone di Champions League. Una gara importante per i padroni di casa di Simone Inzaghi che, in caso di successo, potrebbero trovare l'accesso agli ottavi che manca ormai da tempo.