Inter-Sheriff, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 il match di Champions League dei nerazzurri

Inter-Sheriff, match valido per la terza giornata del girone di Champions League, si disputerà questa sera, martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21. La formazione di Simone Inzaghi sfiderà la "Cenerentola" della Coppa che sta comandando il raggruppamento con due vittorie in altrettante partite.

Inter-Sheriff, le formazioni

Ancora qualche dubbio sui 22 che scenderanno in campo. L'Inter potrebbe fare affidamento ancora su Dzeko e Lautaro Martinez a secco nell'ultimo turno di campionato. In difesa confermato Handanovic con il trio Skriniar, de Vrij e Bastoni a protezione. Queste le possibili formazioni di Inter-Sheriff:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza.

Dove vedere il match

La sfida di Champions League Inter e Sheriff è in programma per oggi martedì 19 ottobre, allo stadio Giuseppe Meazza San Siro di Milano. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00. Gli appassionati di calcio e del massimo torneo di club in Europa potranno vedere la sfida in diretta e streaming attraverso svariate modalità.

Il match tra i nerazzurri e la formazione ospite sarà visibile su Sky. Basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli abbonati Sky potranno godersi il match anche in streaming su pc, smartphone e tablet, grazie all'app Sky Go. In alternativa c'è NOW, servizio on demand di Sky che grazie al pacchetto 'Sport' consente la visione della partita.

Esiste anche un'altra soluzione per vedere la partita dell'Inter in streaming. La si potrà guardare con Mediaset grazie a Infinity +. In questo caso sarà sufficiente - dopo aver sottoscritto l'apposito abbonamento - andare sul sito, scaricare l'app o collegarsi da una moderna smart tv, a seconda del supporto scelto per godersi le emozioni del match.