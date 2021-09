Inter, Vecino: “Gara difficile, ma abbiamo ancora un vantaggio”

Matias Vecino analizza la prestazione dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk

L'Inter conferma di faticare in Champions League. I nerazzurri trovano ancora una volta un ostacolo difficile da superare nello Shakhtar, che impone lo 0-0. Tocca a Matias Vecino analizzare l'andamento della gara ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita difficile. Loro hanno giocatori veloci, molto bravi e che giocano da tempo insieme e lo fanno veramente bene. Noi abbiamo avuto occasioni chiare per indirizzare la partita lato nostro purtroppo non le abbiamo sfruttate. E' ancora tutto in gioco, dobbiamo giocare in casa nostra. E' un vantaggio, ce la giochiamo".