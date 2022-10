Inter-Viktoria Plzen, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:45 per la sfida di Champions League.

Inter-Viktoria Plzen si giocherà oggi, mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 18:45 per la quinta giornata del girone di Champions League. Nerazzurri che davanti al pubblico di San Siro proveranno a vincere per qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale.

Inter-Viktoria Plzen, le ultime

Partita importante a San Siro per l'Inter di Simone Inzaghi chiamata a trovare i tre punti per mettere al sicuro la qualificazione e il passaggio agli ottavi. Per farlo, in campo la squadra migliora con Dzeko e Lautaro Martinez in attacco. In difesa, davanti all'ormai numero uno Onana ci saranno Skriniar, De Vrij, Bastoni. Nel Plzen Holik, Vlkanova e Mosquera dovrebbero agire alle spalle di Chory.