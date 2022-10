Inter vince 4-0 contro il Viktoria Plzen e vola agli ottavi di Champions

Grande serata nerazzurra a San Siro. L'Inter ha battuto 4-0 il Viktoria Plzen conquistando l'accesso agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. Tutto facile a San Siro contro i cechi, ultimi del girone e battuti 4-0. In avvio pericolosi Dimarco e Mkhitaryan, che la sblocca di testa su cross di Bastoni. Prima dell'intervallo raddoppia Dzeko, servito da Dimarco. Palo dell'armeno, Lautaro sfiora il tris e regala la doppietta a Dzeko. Nel finale si rivede in campo dopo due mesi Lukaku, che impiega quattro minuti per segnare il poker.