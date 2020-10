Inter, Zanetti: “Girone difficile? Non c’è solo il Real Madrid…”

Dopo il sorteggio di Ginevra che ha deciso i gironi della UEFA Champions League 2020-2021, con l‘Inter di Antonio Conte inserita nel gruppo B, insieme a Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach, il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti in collegamento ha commentato il percorso della squadra: “È un girone molto equilibrato ma ce la giocheremo. Bisogna affrontare ogni partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno ma sempre con l’ambizione di fare qualcosa di importante. Il primo obiettivo è cercare di superare i gironi, speriamo di riuscirci e poi vedremo cosa succederà”.

Sulle avversarie: “Non c’è solo il Real Madrid, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk sono squadre attrezzate per poter competere alla stessa maniera, per questo dovremo essere molto concentrati nell’affrontare ogni partita. Poi nelle gare di Champions è importante anche il momento in cui si affronta una squadra, e speriamo che noi al momento di affrontare ogni squadra potremo essere nella migliore condizione”.

Infine il percorso europeo della passata stagione, terminato con la finale di UEL contro il Siviglia: “Di sicuro il fatto di essere arrivati in finale di Europa League ci dà la consapevolezza che il percorso che stiamo facendo è molto positivo, ci è mancato poco ma questo vuol dire che abbiamo messo le basi per poter competere ed essere protagonisti. Questo deve essere un punto di partenza per migliorare sempre stagione dopo stagione”.