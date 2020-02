Intervallo di Lione-Juve, lo sfogo di Ronaldo: “Il centrocampo non ci aiuta”

La sconfitta di Lione ha messo in luce tutti i limiti della squadra di Sarri. I bianconeri hanno giocato la peggior partita della stagione. Ronaldo e compagni non hanno mai messo in difficoltà la squadra di casa se non negli ultimi 15 minuti. Troppo poco per questa Juventus che fa fatica a recepire i concetti di Maurizio Sarri. E’ stato lo stesso allenatore toscano ad ammettere le difficoltà della sua squadra.

RONALDO ATTACCA – Ma Sarri non è il solo ad aver ammesso alcune lacune della sua squadra. Cristiano Ronaldo, durante l’intervallo del match, ha criticato il lavoro del centrocampo e parlando con Dybala ha detto: “Siamo soli, i centrocampisti non ci stanno dando abbastanza supporto”. Pronta la risposta dell’argentino: “Non la prende nessuno”. A riportarlo è RMC Sport.