Joao Felix fa esultare l’Atletico, tris City contro il Marsiglia: gli altri risultati della Champions

Si è conclusa la serata di Champions League. Nel girone D, oltre al pari dell’Atalanta contro l’Ajax, arriva anche la vittoria del Liverpool contro il modesto Midtiylland per 2-0 in un match comunque non esaltante per i Reds. Si completa anche il gruppo A in cui comanda il Bayern Monaco. Pronto riscatto per l’Atletico Madrid che fatica contro il Red Bull Salisburgo. I Colchoneros vanno in vantaggio con Llorente, prima di incassare la rimonta degli austriaci. Nel finale ecco il controsorpasso con Joao Felix che fissa il risultato sul 3-2.

GIRONE C

Nel gruppo C comanda ancora il Manchester City che supera brillantemente il Marsiglia per 3-0. Torres sblocca velocemente il risultato prima delle reti di Gundogan e Sterling nel finale. Vince anche il Porto per 2-0 sull’Olympiacos.