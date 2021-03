Joe Cole non perdona l’Atletico Madrid: “Contro Chelsea è sembrata una squadra di Championship…”

Nessun pelo sulla lingua per lo storico ex calciatore Joe Cole quando si tratta di dare un giudizio sul confronto tra Chelsea e Atletico Madrid in Champions League che ha visto i blues di Thomas Tuchel imporsi 2-0 nel ritorno degli ottavi di finale. Intervenuto a BT Sports, come riporta anche il Daily Mail, l’ex stella proprio del club di Londra non ha risparmiato un duro commento nei confronti dei colchoneros.

Joe Cole, stoccata all’Atletico Madrid

“Sembrava che il Chelsea giocasse come contro un club di alto livello in Championship o al massimo con una squadra di bassa classifica in Premier League”, ha sentenziato Joe Cole parlando in modo molto duro dell’Atletico Madrid e sottolineando il ‘ mancato gioco’ degli spagnoli. “Senza voler mancare di rispetto è sembrato come se la squadra di Tuchel stesse giocando al massimo contro Fulham o West Bromwich. Se questo è il meglio che La Liga ha da offrire, allora penso siano davvero nei guai. Il Chelsea non ha dato modo all’Atletico di fare nulla. Ero preoccupato ma non ne avevo ragione”.

Poi un commento sul risultato finale di 2-0: “Il Chelsea con Emerson ha avuto una bella conclusione con quel gol e non ha rischiato davvero mai. Non ha lasciato modo ai rivali di fare niente in tutta la gara. Alla fine ha avuto una serata piuttosto tranquilla…”.