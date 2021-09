Julio Cesar: “Inter, hai una buona occasione. Mourinho? Ti spreme fino in fondo”

Julio Cesar commenta il momento dell'Inter in Champions League e ricorda il lavoro con José Mourinho.

L'Inter cerca di superare l'ostacolo fase a gironi. L'ultima volta che i nerazzurri erano approdati almeno agli ottavi di finale era il 2011/12 e tra i pali c'era Julio Cesar. L'ex portiere brasiliano ha commentato questa sorta di maledizione che ha colpito il suo vecchio club ai microfoni di Prime Video: "Il passato e la pressione addosso ti cambia: ai tifosi dell'Inter la Champions manca, gli ottavi mancano da 10 anni. Hanno venduto Lukaku ma la rosa è profonda e forte, l'occasione è buona". Infine un commento sul lavoro di José Mourinho, suo ex allenatore passato ora alla Roma: "Devi avere personalità per essere un suo giocatore, lui ti spreme come un'arancia: ti porta al massimo".