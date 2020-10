Juve-Barça è cominciata: Messi in attesa di Cristiano Ronaldo sprona la squadra

Il sorteggio regala una sfida stellare per la fase a gironi di Champions League: il duello tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Juventus contro Barcellona probabilmente per la leadership del girone visto che ne la Dinamo di Kiev ne il Ferencvaros sembrano in grado di mettere in difficoltà le due big del calcio europeo.

Nello spogliatoio del Barça hanno un’occasione unica per ritrovare compattezza e l’entusiasmo delle notti di Champions. Abbattere la “Vecchia Signora” è già un obiettivo della stagione. Lo vuole Messi ma anche Ronaldo non è da meno. Perché entrambi nell’ultima edizione non hanno soddisfatto le aspettative. Battuti e umiliati in modo clamoroso dal Bayern Monaco e dall’Olympique Lione.

Barcellona-Bayern, Getty images

NUOVO ALLENATORE

Entrambi hanno un nuovo allenatore e ci vorrà del tempo per capire gli schemi tattici di Koeman e Pirlo. La Pulce oggi ha mandato un messaggio chiaro alla squadra dopo aver saputo dell’accoppiamento con la Juventus. “Bisogna vincere il girone per far capire che siamo tornati”. Forse lo ha fatto anche CR7. Devono arrivare per primi e vincere la Champions League: se falliscono di nuovo, prenderanno in considerazione la possibilità di fare le valigie.