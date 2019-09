Juve, Bonucci: “Domani sarà battaglia. De Ligt? Ho fiducia in lui”

La Juventus si prepara alla supersfida contro l’Atletico Madrid. Il difensore bianconero Leonardo Bonucci analizza il momento della squadra nella conferenza stampa della vigilia: “Scendiamo in campo per dimostrare che il percorso intrapreso con il mister è quello corretto. Domani sarà una battaglia. Comincia un grande percorso, con tanta energia. Giocare la Champions è sempre un sogno e Firenze fa parte del passato. Cercheremo di fare la nostra partita comandando dal primo minuto e cercando di metterci al pari loro per cattiveria agonistica. Se il momento di De Ligt mi ricorda i miei primi mesi alla Juve? Matthijs è in un percorso che presenta difficoltà iniziali, come successo a me nel 2010. Io ero avvantaggiato perché parlavo la lingua, venivo da una squadra italiana, sapevo che cosa fosse la Juve. Lui è in un contesto completamente nuovo, ma ho grande fiducia in lui, Demiral e Rugani. De Ligt è giovane, avrà tempo per adattarsi e ha le qualità per diventare tra i migliori al mondo. Alla Juve non puoi permetterti di dare qualcosa in cambio di altro”.