Juve, il ko col Benfica è storico. Il Napoli vince a Glasgow contro i Rangers

Serata agrodolce per le italiane in Champions League. Vince il Napoli a Glasgow contro i Rangers battuti 3-0 mentre la Juventus è stata battuta in casa dal Benfica col punteggio di 2-1. Dopo un primo tempo dai ritmi intensi (palo di Zielinski) succede tutto nella ripresa. Rigore per la squadra di Spalletti: Zielinski calcia, McGregor respinge, Politano ribatte in rete. Tutto da ripetere per la posizione di Politano. Calcia ancora Zielinski, McGregor para. Una manciata di minuti più tardi, ancora rigore: Politano segna. Nel finale arrivano il 2-0 di Raspadori e il 3-0 di Ndombele.