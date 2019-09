Juve, Sarri: “In Champions per divertirci, non è una fobia”

Maurizio Sarri si prepara a vivere la sua prima partita di Champions League da allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Pjanic è a completa disposizione, i dottori hanno escluso problemi. Domani valuterò se schierarlo dall’inizio, ma sta bene. Khedira e Matuidi sono straordinari, ma sto vedendo in crescita anche Ramsey e Rabiot, che nel 2019 hanno giocato poco per ragioni diverse. Dobbiamo affrontare queste partite con determinazione ma anche divertendoci, senza pensare a una fobia che non è logica. L’obiettivo per la Juve è sempre quello: vincere. Non penso niente, perché alla base penso che a Conte sia stato riferito qualcosa di errato. Io ho fatto un commento su una cosa che riguardava noi, ossia la differenza tra la Juve di Napoli e quella di Firenze e ho detto che in questo momento c’è differenza tra giocare alle 20.45 e alle 15. Mi riferivo alle partite nostre, non ho tirato in ballo nessuno”.