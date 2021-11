Juve travolta dal Chelsea, pari thrilling Atalanta contro lo Young Boys

Juventus ridimensionata

Redazione ITASportPress

La Juventus è stata travolta dal Chelsea che ha battuto nel match della 5a giornata di Champions League i bianconeri con il punteggio di 4-0. Va poco meglio all'Atalanta che ha pareggiato in Svizzera sul terreno dello Young Boys per 3-3 in un finale thrilling.

A Stamford Bridge partenza forsennata del Chelsea che chiude la Juve nella sua trequarti. La sblocca un gol di Chalobah al 25'. La risposta in un pallonetto di Morata salvato sulla linea da Thiago Silva. Nella ripresa Blues dilaganti: James raddoppia, Hudson Odoi segna il 3-0. Poi un gol di Werner ha chiuso i conti della serataccia bianconera. in pieno recupero. Chelsea adesso primo nel girone e Juventus seconda a pari punti ma dietro agli inglesi in classifica.

Sorride a metà l'Atalanta che in avvio passa con il gol di Zapata su assist di Freuler, poi pericoloso due volte Palomino. Prima dell'intervallo l'1-1 di Siebatcheu di testa e l'infortunio di Zappacosta (dentro Pezzella). Nella ripresa tentativo di Malinovskyi e vantaggio di Palomino. Ci provano Elia, Zapata e Pezzella, Sierro fa 2-2 prima del gran gol di Hefti. Pareggio di Muriel su punizione. Pari emozionante e tutto rinviato per la Dea nell'ultimo turno quando al Gewiss ai nerazzurri servirà vincere contro il Villareal per scavalcarlo in classifica.