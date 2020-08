Juventus, Agnelli: “In Champions risultato deludente e ci prenderemo qualche giorno per fare valutazioni. Su Sarri…”

Tanta amarezza nelle parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli dopo l’eliminazione dalla Champions ad opera del Lione. Il dirigente bianconero ha parlato a ‘Sky Sport’: “Bilancio stagionale agrodolce, è stata una stagione difficilissima, abbiamo scritto una pagina di calcio fantastica vincendo il nono scudetto con Sarri, che è partito dal basso e ha fatto qualcosa di straordinario in Italia. In Champions League siamo delusi, è un risultato deludente per tutti. Se prima avevamo un sogno, oggi abbiamo un obiettivo -riporta Goal.com-. Uscire in questo modo col Lione ci deve lasciare tutti quanti delusi, ci prenderemo qualche giorno e faremo le valutazioni per la prossima stagione. Valutazioni con l’allenatore? Io faccio un discorso di società: la Juventus ha questi obiettivi e devono essere onorati, in Italia e all’estero. Abbiamo il miglior giocatore della storia della Champions League. Ripartiamo con rinnovato entusiasmo, senza dare per scontato giocare in Italia: si comincia sempre tutti a zero punti”

“Il bilancio lo si fa con il mister e lo staff per fare un’analisi completa, bisogna focalizzarsi sugli obiettivi mancati e raggiunti. Faremo valutazioni per come ritrovare entusiasmo, che ci deve portare voglia di giocare e vincere. Dicono che abbiamo una delle rose più vecchie d’Europa, può essere un tema. Anche alcune prestazioni. Quando uno cambia tanto, sa di incontrare difficoltà. Le abbiamo superate vincendo il nono scudetto consecutivo. Mi risulta che il racconto di France Football sia frutto di un’intervista di qualche mese fa. Ogni tanto ci sono delle malizie che è utile far riemergere… Cristiano è un pilastro della Juventus. Qualche giorno fa ho fatto i complimenti ai dirigenti, a Nedved, Paratici e Cherubini, e rinnovo questi complimenti. Ho un gruppo dirigente forte e affiatato, me lo tengo stretto”