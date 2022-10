Juventus, Agnelli: “Provo vergogna ma abbiamo perso tutti. Futuro Allegri…”

«Una serata difficile, che va analizzata nel contesto di un periodo altrettanto difficile. Questo è il momento dell’assunzione delle responsabilità: provo vergogna per quello che è successo e sono arrabbiato, ma il calcio è uno sport di squadra. Si gioca in 11, si perde in 11. Non c’è un solo responsabile, è una questione di gruppo, da questo si deve ripartire, sapendo che ci sono 9 partite in pochi giorni e che c’è una seconda parte di stagione che ci deve vedere protagonisti.