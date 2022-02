Juventus, Allegri: “Abbiamo il 50% di probabilità di passare contro il Villareal”

Il tecnico bianconero ha presentato il match di domani contro il Villareal

Alla vigilia del match di Champions League contro il Villareal, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha presentato in sala stampa la partita: "Abbiamo il 50% di probabilità di passare. Loro vengono da un periodo molto buono come noi, sono esperti e hanno un allenatore bravo. Dovremo stare attenti a ogni minimo dettaglio e portare gli episodi dalla nostra parte, facendo una partita ordinata e di pazienza. Il nostro obiettivo è passare il turno, ma il turno non lo passiamo nella gara d'andata. La regola abolita del gol doppio in trasferta non ho idea quali sono i pro e contro. Pensiamo a fare una bella prestazione, per poi ottenere la qualificazione nella gara di ritorno. Ci attende una gara bella da giocare, voglio vedere la squadra gestire bene la palla e difendere con ordine. Il Villarreal non concede spazi, non dà vantaggi. Tutto l'ambiente qui è cambiato, c'è maggior consapevolezza ed è da 8 anni che la Juve supera il primo turno di Champions. Dico sempre che bisogna passare il girone, altrimenti non vinci. Una volta arrivati a questo punto, devi essere bravo e fortunato. Bisogna giocare da squadra, così difficilmente perdiamo".