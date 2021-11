Juventus, Allegri: “Bene con lo Zenit e per premio un giorno di vacanza”

Si interrompe per un giorno il ritiro della Juventus

Il tecnico della Juventus Max Allegri ha commentato ai microfoni di Mediaset la vittoria contro lo Zenit: "Non avevo dubbi sulla prestazione della squadra questa sera che ha giocato bene. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo della stagione con una partita giusta. Negli ultimi 5 minuti però dopo quattro ripartenze sbagliate abbiamo preso il gol dello Zenit. Ritiro? Io faccio l'allenatore e non il cane da guardia ma domani ho dato un giorno libero. Avremo poi due giorni per preparare la difficile partita con la Fiorentina".